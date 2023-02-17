В Петербурге найдена мертвой сотрудница министерства обороны России
Марина Янкина была обнаружена под окнами многоэтажки в Санкт-Петербурге по улице Замшиной, 31. Сообщение о смерти Янкиной поступило 16 февраля, но саму чиновницу нашли накануне – 15 февраля. По имеющейся информации, погибшая являлась начальницей финансового обеспечения минобороны по Западному округу.
На общем балконе на 16-м этаже дома правоохранители затем обнаружили документы, а также личные вещи погибшей. Полицейские предполагают, что она могла покончить с жизнью. Известно, что погибла она от травм, характерных после падения с высоты. Собственно, потому и рассматривают одной из версий самоубийство.
По словам советника прокурора РФ Наталии Поклонской, Марина Янкина "решила помыть окна и умерла, как это обычно бывает в России".
До службы в минобороны Янкина занимала должность в ФНС – федеральной налоговой службе. До этого она занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений мэрии Санкт-Петербурга.
Начальница управления фин обеспечения Минобороны РФ по Западному военному округу Марина Янкина решила помыть окна и умерла, как это обычно бывает в России. Как поговаривают коллеги, очень хорошо стала справляться с задачами, возложенными на неё Татьяной Шевцовой, а там такое... pic.twitter.com/S7hO37SaRC— Наталья Поклонская (パロディー) (@Poklonskaya80) February 16, 2023