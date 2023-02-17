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В Петербурге найдена мертвой сотрудница министерства обороны России
17.02.2023 04:45 Наталья Богинская

В Петербурге найдена мертвой сотрудница министерства обороны России

Марина Янкина была обнаружена под окнами многоэтажки в Санкт-Петербурге по улице Замшиной, 31. Сообщение о смерти Янкиной поступило 16 февраля, но саму чиновницу нашли накануне – 15 февраля. По имеющейся информации,  погибшая являлась начальницей финансового обеспечения минобороны по Западному округу.

На общем балконе на 16-м этаже дома правоохранители затем обнаружили документы, а также личные вещи погибшей. Полицейские предполагают, что она могла покончить с жизнью. Известно, что погибла она от травм, характерных после падения с высоты. Собственно, потому и рассматривают одной из версий самоубийство.

По словам советника прокурора РФ Наталии Поклонской, Марина Янкина "решила помыть окна и умерла, как это обычно бывает в России".

До службы в минобороны Янкина занимала должность в ФНС – федеральной налоговой службе. До этого она занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений мэрии Санкт-Петербурга.

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