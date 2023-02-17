



В Петербурге найдена мертвой сотрудница министерства обороны России

Марина Янкина была обнаружена под окнами многоэтажки в Санкт-Петербурге по улице Замшиной, 31. Сообщение о смерти Янкиной поступило 16 февраля, но саму чиновницу нашли накануне – 15 февраля. По имеющейся информации, погибшая являлась начальницей финансового обеспечения минобороны по Западному округу.



На общем балконе на 16-м этаже дома правоохранители затем обнаружили документы, а также личные вещи погибшей. Полицейские предполагают, что она могла покончить с жизнью. Известно, что погибла она от травм, характерных после падения с высоты. Собственно, потому и рассматривают одной из версий самоубийство.



По словам советника прокурора РФ Наталии Поклонской, Марина Янкина "решила помыть окна и умерла, как это обычно бывает в России".



До службы в минобороны Янкина занимала должность в ФНС – федеральной налоговой службе. До этого она занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений мэрии Санкт-Петербурга.