



В Петах-Тикве задержали серийного грабителя пенсионерок

В Петах-Тикве задержали местного жителя, который подозревается в грабеже пожилых женщин. Согласно информации сайта местных новостей mynet, грабитель выработал хитрую схему для проворачивания ограблений. Он втирался в доверие к пенсионеркам, вызывался помочь донести покупки из супермаркета, прикрываясь тем, что он техник по ремонту кондиционеров и "идет по вызову как раз в этот дом и ему не составляет труда помочь старушке".



"Работал" грабитель в основном возле супермаркетов.



После того, как он доносил сумки, он просил пенсионерок принести ему стакан воды и когда те уходили выполнять просьбу, он хватал кошелек и сбегал.



После расследования личность подозреваемого была установлена и он был задержан. Мужчина, 40-летний житель Петах-Тиквы, предстанет перед мировым судом, который решит вопрос о продлении ареста.