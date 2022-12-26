



В Петах-Тикве взорвался мотоцикл

Два человека получили ранения в результате взрыва мотоцикла в Петах-Тикве. Один из них ранен тяжело, а второй получил легкие ранения, сообщает Jerusalem Post.



На место происшествия прибыла полиция. Медики оказали помощь пострадавшим.



"Был ужасный шум, дом трясло, было ужасно страшно", - заявил один из жителей города, слышавший взрыв.



Другой житель рассказал: "Был сильный шум, и сразу после этого ринулись полиция и спасатели. Это был просто шок. Окна были закрыты из-за дождя, но звук взрыва прозвучал так, как будто он был в гостиной".