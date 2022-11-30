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В Перу из-за птичьего гриппа погибли тысячи пеликанов
30.11.2022 19:43 Ольга Белозерова

В Перу из-за птичьего гриппа погибли тысячи пеликанов

За последние недели в Перу из-за вспышки птичьего гриппа погибло более 5500 пеликанов.

Несколько пляжей были усеяны тушами мертвых животных, а некоторые из них также были найдены на охраняемых территориях, сообщает ВВС.

Власти Перу объявили предупреждение о вреде для здоровья, чтобы предотвратить его распространение среди домашней птицы.

H5N1 может чрезвычайно быстро распространяться между птицами через их помет и слюну. Вирус также может передаваться людям.


 

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