



В Перу из-за птичьего гриппа погибли тысячи пеликанов

За последние недели в Перу из-за вспышки птичьего гриппа погибло более 5500 пеликанов.



Несколько пляжей были усеяны тушами мертвых животных, а некоторые из них также были найдены на охраняемых территориях, сообщает ВВС.



Власти Перу объявили предупреждение о вреде для здоровья, чтобы предотвратить его распространение среди домашней птицы.



H5N1 может чрезвычайно быстро распространяться между птицами через их помет и слюну. Вирус также может передаваться людям.





