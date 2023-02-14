



В Пензе сообщили о диверсии на железной дороге

В российской Пензе четверых молодых людей обвинили в диверсии на железной дороге.



Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Уточняется, что молодые люди за финансовое вознаграждение в размере 10 тысяч рублей каждому подожгли несколько релейных шкафов. Теперь им грозит по 20 лет тюрьмы.



"По нашим данным, 16-летнему Даниле в соцсетях написал неизвестный и предложил подзаработать: поджечь релейные шкафы на железной дороге. Обещал, что дел там на пять минут, а "гонорар" - аж 40 тысяч рублей. Аноним говорил, что полицейские точно не смогут его вычислить, дал подробную инструкцию, как все грамотно сделать, чтобы не спалиться. Но подросток побоялся идти один и позвал троих приятелей постарше, пообещав поделить деньги", - сказано в сообщении.



Уточняется, что подозреваемые два дня подряд поджигали оборудование на станции и на перегоне в Железнодорожном районе. Несмотря на это, к сбою в движении составов это не привело.



Правоохранительные органы идентифицировали личности молодых поджигателей. В итоге, было возбуждено уголовное дело. В ФСБ отказались предоставлять по этому поводу комментарии журналистам.