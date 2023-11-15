В Пентагоне прокомментировали уничтожение БПЛА в Красном море
Эсминец USS Thomas Hudner успешно отразил атаку беспилотника в Красном море.
Информацию об этом в комментарии российскому информагентству "РИА Новости" подтвердил представитель Пентагона.
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"Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя от БПЛА во время прохода по Красному морю", - отметили в Пентагоне.
В американском оборонном ведомстве не стали предоставлять другие подробности.
Ранее в СМИ появилась информация, что сбиты беспилотники, запущенные из Йемена по Израилю.