



В Пентагоне прокомментировали уничтожение БПЛА в Красном море

Эсминец USS Thomas Hudner успешно отразил атаку беспилотника в Красном море.



Информацию об этом в комментарии российскому информагентству "РИА Новости" подтвердил представитель Пентагона.



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"Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя от БПЛА во время прохода по Красному морю", - отметили в Пентагоне.



В американском оборонном ведомстве не стали предоставлять другие подробности.



Ранее в СМИ появилась информация, что сбиты беспилотники, запущенные из Йемена по Израилю.