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В Пентагоне прокомментировали уничтожение БПЛА в Красном море
15.11.2023 20:00 Алина Груднева

В Пентагоне прокомментировали уничтожение БПЛА в Красном море

Эсминец USS Thomas Hudner успешно отразил атаку беспилотника в Красном море.

Информацию об этом в комментарии российскому информагентству "РИА Новости" подтвердил представитель Пентагона.

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"Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя от БПЛА во время прохода по Красному морю", - отметили в Пентагоне.

В американском оборонном ведомстве не стали предоставлять другие подробности.

Ранее в СМИ появилась информация, что сбиты беспилотники, запущенные из Йемена по Израилю.

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