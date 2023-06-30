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В парке Ариэля Шарона перевернулся квадроцикл: двое в тяжелом состоянии
30.06.2023 21:56 Алина Груднева

В парке Ариэля Шарона перевернулся квадроцикл: двое в тяжелом состоянии

Вечером, 30 июня, в парке Ариэля Шарона перевернулся квадроцикл Ranger.

В результате аварии пострадали несколько человек.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пятерым пострадавшим первую помощь, после чего двое из них были доставлены в больницу "Шиба".

Уточняется, что оба раненых находятся в тяжелом состоянии. Один из них, 25-летний пассажир, получивший травмы головы и живота. Второй мужчина, помимо травм, полученных в ДТП, был также укушен змеей.
 

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