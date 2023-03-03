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В палестинском лагере беженцев в Ливане произошли столкновения
03.03.2023 13:52 Алина Груднева

В палестинском лагере беженцев в Ливане произошли столкновения

В лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва под Сайдой, в 40 км от Бейрута, в ночь на 3 марта произошли кровопролитные столкновения.

Об этом сообщает Аl-monitor.

В результате погиб по меньшей мере один человек. В частности, убит член ФАТХа Махмуд Збейдат. Еще семь человек получили ранения.

По данным издания, столкновения произошли между членами ФАТХа и исламистскими группировками. Инцидент произошел после того, как глава Генслужбы безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим ушел в отставку.

Стоит отметить, что это уже далеко не первое столкновение между членами ФАТХа и исламистами в этом лагере беженцев.

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