В палестинском лагере беженцев в Ливане произошли столкновения
В лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва под Сайдой, в 40 км от Бейрута, в ночь на 3 марта произошли кровопролитные столкновения.
Об этом сообщает Аl-monitor.
В результате погиб по меньшей мере один человек. В частности, убит член ФАТХа Махмуд Збейдат. Еще семь человек получили ранения.
По данным издания, столкновения произошли между членами ФАТХа и исламистскими группировками. Инцидент произошел после того, как глава Генслужбы безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим ушел в отставку.
Стоит отметить, что это уже далеко не первое столкновение между членами ФАТХа и исламистами в этом лагере беженцев.