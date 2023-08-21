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В палестинской деревне сожгли автомобиль израильтянина – видео
21.08.2023 07:18 Наталья Богинская

В палестинской деревне сожгли автомобиль израильтянина – видео

Израильтянин случайно попал в палестинскую деревню Турмус Айя в зоне А к северо-востоку от Рамаллы и оказался в критической ситуации. 

Его машину подожгли, а на него самого напали, забросав камнями. 

На помощь пострадавшему вовремя пришли военные. Отмечается, что палестинцы успели травмировать ему камнями руку.

В арабских социальных сетях распространилось видео с подписью: "Посмотрите, как молодые люди подожгли автомобиль поселенца недалеко от Турмус Айя, к северо-востоку от Рамаллы”.  
 
Министр обороны Йоав Галлант пообещал, что израильские силы безопасности поймают нападавших.

"Я благодарю солдат ЦАХАЛа, которые спасли мирного жителя, подвергшегося нападению в деревне Турмус Айя. Мы найдем преступников, чтобы привлечь их к ответственности", – написал министр в Twitter.

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