



В палестинской деревне сожгли автомобиль израильтянина – видео

Израильтянин случайно попал в палестинскую деревню Турмус Айя в зоне А к северо-востоку от Рамаллы и оказался в критической ситуации.



Его машину подожгли, а на него самого напали, забросав камнями.



На помощь пострадавшему вовремя пришли военные. Отмечается, что палестинцы успели травмировать ему камнями руку.



В арабских социальных сетях распространилось видео с подписью: "Посмотрите, как молодые люди подожгли автомобиль поселенца недалеко от Турмус Айя, к северо-востоку от Рамаллы”.



Министр обороны Йоав Галлант пообещал, что израильские силы безопасности поймают нападавших.



"Я благодарю солдат ЦАХАЛа, которые спасли мирного жителя, подвергшегося нападению в деревне Турмус Айя. Мы найдем преступников, чтобы привлечь их к ответственности", – написал министр в Twitter.

