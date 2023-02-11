



В Пакистане толпа ворвалась в полицейский участок и линчевала мужчину

В субботу Мухаммад Варис был взят под стражу полицией после того, как толпа напала на него за осквернение Корана, священной книги мусульман, сообщил представитель полиции. Однако толпа ворвалась в участок, расположенный в городе Нанкана-Сахиб, вывела Вариса из помещения, избила его до смерти и попыталась поджечь его тело.



“Полиция не могла сопротивляться, потому что в полицейском участке находилась горстка чиновников”, – сказал он, добавив, что полицейские подкрепления смогли помешать толпе поджечь тело и готовятся к действиям против толпы.



На видео жуткого инцидента, опубликованном в социальных сетях, видно, как обнаженного мужчину тащат по улицам за ноги, избивают палками и металлическими прутьями и поджигают.



Международные правозащитные группы уже давно критикуют пакистанские власти за то, что они недостаточно делают для пресечения линчевания в связи с обвинениями в богохульстве. Богохульство является преступлением по пакистанскому законодательству, за которое может быть вынесен смертный приговор.



В заявлении полиции говорится, что ряд сотрудников полиции были отстранены от работы из-за их неспособности остановить толпу. Правительство заявило, что премьер-министр Шехбаз Шариф обратил внимание на инцидент и приказал провести расследование.