



В Пакистане пытаются остановить выход из берегов крупного озера

Пакистанские власти изо всех сил пытаются остановить свое самое большое озеро Манчхар (Манчар) от выхода из берегов.



Как сообщает ВВС, последние попытки понизить уровень воды в озере не увенчались успехом.



Озеро Манчхар опасно переполнено после рекордных муссонных дождей, затопивших треть Пакистана.



На данный момент три прорыва берегов озера - два для защиты близлежащих районов - привели к перемещению более 100 000 человек. Однако все еще есть угроза того, что озеро может переполниться, поэтому спасательные команды спешат эвакуировать гораздо больше людей.



"В озере есть три бреши, две по плану, одна незапланированная брешь. Наша цель - спасти наши большие города", - объяснил министр ирригации провинции Синд Джам Хан Шоро.