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В Пакистане пойманы сотни афганских нелегалов
30.12.2022 05:55 Ольга Белозерова

В Пакистане пойманы сотни афганских нелегалов

Полиция Пакистана в ходе многочисленных рейдов задержала не менее 1200 граждан Афганистана, в том числе женщин и детей, которые въехали в южный портовый город Карачи без действительных проездных документов.

Об этом сообщает ABC News.

Аресты вызвали критику из Афганистана после того, как в сети были распространены изображения запертых афганских детей. Задержания подчеркнули натянутые отношения между двумя соседними странами.

Представители полиции и местных органов власти заявили, что задержанные будут депортированы в Афганистан после отбытия тюремного заключения или после того, как их адвокаты подготовят документы для их освобождения. Пакистанские официальные лица утверждают, что большинство задержанных хотят вернуться домой.

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