



В Пакистане пойманы сотни афганских нелегалов

Полиция Пакистана в ходе многочисленных рейдов задержала не менее 1200 граждан Афганистана, в том числе женщин и детей, которые въехали в южный портовый город Карачи без действительных проездных документов.



Об этом сообщает ABC News.



Аресты вызвали критику из Афганистана после того, как в сети были распространены изображения запертых афганских детей. Задержания подчеркнули натянутые отношения между двумя соседними странами.



Представители полиции и местных органов власти заявили, что задержанные будут депортированы в Афганистан после отбытия тюремного заключения или после того, как их адвокаты подготовят документы для их освобождения. Пакистанские официальные лица утверждают, что большинство задержанных хотят вернуться домой.