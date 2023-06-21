



В ПА заявили об одном убитом в Турмус-Айя

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что палестинец был убит в городе Турмус-Айя в Иудее и Самарии.



Мужчину доставили в больницу в Рамале со смертельным огнестрельным ранением груди.



Палестинские СМИ называют убитого 27-летним Омаром Каттином.



Неясно, кто стрелял в мужчину.



Ранее сотни поселенцев бесчинствовали в Турмус-Айе, подожгли десятки домов и автомобилей. Израильские силы прибыли на место происшествия и применили слезоточивый газ, сообщают палестинские СМИ.

