Новости » Происшествия
21.06.2023 17:15 Ирина Демьянова

В ПА заявили об одном убитом в Турмус-Айя

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что палестинец был убит в городе Турмус-Айя в Иудее и Самарии.

Мужчину доставили в больницу в Рамале со смертельным огнестрельным ранением груди.

Палестинские СМИ называют убитого 27-летним Омаром Каттином.

Неясно, кто стрелял в мужчину.

Ранее сотни поселенцев бесчинствовали в Турмус-Айе, подожгли десятки домов и автомобилей. Израильские силы прибыли на место происшествия и применили слезоточивый газ, сообщают палестинские СМИ.
 

 

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