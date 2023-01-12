



В отеле Тель-Авива охраннику разбили стакан о голову и избивали железной цепью



По окончании полицейского расследования 12 января отдел прокуратуры Тель-Авивского округа предъявил обвинительное заключение 3 молодым людям за нападение при отягчающих обстоятельствах и нанесение телесных повреждений охраннику отеля.



Тель-авивский участок Лев начал расследование в минувшие выходные, получив сообщение в колл-центр о том, что 3 постояльца гостиницы нарушают порядок, бросая предметы из своего номера на восьмом этаже.



После того, как подозреваемых попросили удалиться и они поняли, что на место происшествия направляется полиция, они начали угрожать двум сотрудникам отеля. Позже обвиняемые напали на сотрудника службы безопасности, который вмешался, разбили ему стакан об голову, избили железной цепью, пинали и били кулаками. В результате этого нападения заявителю потребовалось лечение в больнице.



Полиция Израиля арестовала обвиняемых, 19 и 21 года, жителей Хадеры и Пардес Хана-Каркур, а мировой суд в Тель-Авиве продлил срок их содержания под стражей. Сегодня утром, по завершении расследования, прокуратура Тель-Авивского округа предъявила всем троим обвинение в нападении и нанесении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.