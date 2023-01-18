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В Омске мобилизованный чуть не зарезал командира
18.01.2023 14:53 Алина Груднева

В Омске мобилизованный чуть не зарезал командира

В Омске мобилизованный Станислав Рыбников чуть не зарезал командира, приставив нож к его горлу.

По данным ВВС, его призвали виновным по статьям об угрозе убийством (ч. 2 ст. 119 УК РФ) и насилии над начальником в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ), за что россиянину дали шесть лет тюрьмы.

Согласно материалам дела, Рыбников на глазах сослуживцев повалил командира на кровать и приставил охотничий нож к его горлу, чтобы "добиться снижения его требовательности к подчиненным".

Подсудимый признал вину только частично. Он не согласен с квалификацией - "насилие в отношении начальника".

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