



В Омске мобилизованный чуть не зарезал командира

В Омске мобилизованный Станислав Рыбников чуть не зарезал командира, приставив нож к его горлу.



По данным ВВС, его призвали виновным по статьям об угрозе убийством (ч. 2 ст. 119 УК РФ) и насилии над начальником в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ), за что россиянину дали шесть лет тюрьмы.



Согласно материалам дела, Рыбников на глазах сослуживцев повалил командира на кровать и приставил охотничий нож к его горлу, чтобы "добиться снижения его требовательности к подчиненным".



Подсудимый признал вину только частично. Он не согласен с квалификацией - "насилие в отношении начальника".