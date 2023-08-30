



В оккупированных Крыму, Донецке и Запорожской области прозвучали взрывы

Тревожное утро 30 августа пережили не только киевляне и жители ряда украинских городов, но и городов, оккупированных войсками РФ.



Так, рано утром в среду мощные взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму, Донецке, а накануне вечером в Запорожской области прямо на так называемом "избирательном участке".



Так, если говорить о временно оккупированном Крыму, два мощных взрыва слышали в Джанкойском районе. Также было громко и в Красноперекопском районе.



Об этом пишут соцсети. Официальной информации о причинах взрывов пока нет.



Утром 30 августа прилетело и в оккупированный Донецк. Атакован центр города, сообщается о "прилетах" в ЖК "Бульвар Сити" и ТЦ "Галактика".



Эту информацию подтвердил так называемый "мэра" Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.



"При обстреле Петровского района произошло попадание в крышу ТЦ "Галактика", – написал он.



Кроме того, как уточнил Кулемзин, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоэтажный недостроенный дом жилищного комплекса "Бульвар-Сити".



В сети уже появились фото и видео с места "прилета" в жилищный комплекс.















Ну и новости из Запорожской области: Служба безопасности Украины в несколько волн атаковала предателей и кадыровцев, планировавших "выборы" в оккупированной части Запорожской области. Есть много раненых, сообщил источники в СБУ.



"Вчера СБУ устроила очередной хлопок кадыровцам и коллаборантам, которые решили проводить "выборы" на временно оккупированной части Запорожской области", – говорит источник.



По его словам, украинские БПЛА отработали по так называемому "избирательному участку" г. Каменка-Днепровска как раз в тот момент, когда там проходил сбор "глав участковых избирательных комиссий" всего района.



"На шабаш собралось более 30 предателей, охраняемых российскими военными, в частности, кадыровцами. Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов", - отметил источник РБК-Украина.



В спецслужбе сообщили, что атака проходила в несколько волн. Ее точные последствия можно будет оценить впоследствии, но уже сейчас известно о многих раненых. Сейчас город окружен российскими военными, которые активируют свои РЭБ, ПВО и прочее.



"Однако защитить предателей они могут только на словах. Успешная атака СБУ – очередной сигнал всем коллаборантам, что работать в Россию опасно для жизни и здоровья", – добавил источник.

