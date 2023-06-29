



В оккупированном Мелитополе прилетело в депо с боеприпасами и на военную базу

Во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы. Прилеты зафиксированы в помещение с боеприпасами и на военной базе армии РФ. Эту информацию сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.



"В полночь более пяти взрывов прозвучало во временно оккупированном Мелитополе. Продолжалось это в 10 утра, и закончился день для врага со взрывами, которые прозвучали примерно в 20:00", – рассказал городской голова города.



По словам Федорова, от взрывов повреждено депо, которое враг использует для логистики вооружения и боеприпасов из Крыма.



Прогремели взрывы, по данным Федорова, и на территории военной базы, которую захватил враг, и вблизи Константиновки, где было скопление вражеских войск.



Кроме того, городской голова Мелитополя отметил, что "украинские спецслужбы знают все, что происходит на оккупированных территориях, и врагу не удастся сломать украинское сопротивление".



Как сообщал Mignews, ВСУ ведут наступление широким фронтом. Продолжается операция на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях – там идут ожесточенные бои, есть продвижения. Силы обороны Украины "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом, но успешном поединке.