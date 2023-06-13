



В оккупированном Луганске прогремели взрывы

В оккупированном Луганске сегодня, 13 июня, прогремели взрывы. Над городом уже виден дым. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



"В Луганске прогремело несколько взрывов", - говорится в сообщении.



Отмечается, что очевидцы сообщают о "прилете" в район луганского автомобильного рынка.



Также местные жители опубликовали фотографии, на которых можно увидеть дым после взрыва.



Взрывы в оккупированном Луганске происходят не впервые, в течение последнего месяца в городе фиксировали несколько таких случаев. В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы на территории машиностроительного завода. Глава ОВА опубликовал видео с места "прилета".



Также в оккупированном Луганске 15 мая слышали взрывы, а российские СМИ заявили о якобы ранении так называемого "главы МВД ЛНР".