Новости » Происшествия
В оккупированном Луганске прогремели взрывы
13.06.2023 17:12 Раиса Вовк

В оккупированном Луганске прогремели взрывы

В оккупированном Луганске сегодня, 13 июня, прогремели взрывы. Над городом уже виден дым. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

"В Луганске прогремело несколько взрывов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очевидцы сообщают о "прилете" в район луганского автомобильного рынка.

Также местные жители опубликовали фотографии, на которых можно увидеть дым после взрыва.

Взрывы в оккупированном Луганске происходят не впервые, в течение последнего месяца в городе фиксировали несколько таких случаев. В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы на территории машиностроительного завода. Глава ОВА опубликовал видео с места "прилета".

Также в оккупированном Луганске 15 мая слышали взрывы, а российские СМИ заявили о якобы ранении так называемого "главы МВД ЛНР". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы