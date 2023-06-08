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В оккупированных Луганске и Донецке прогремели взрывы
08.06.2023 10:29 Mignews.ua | фото: скриншот

В оккупированных Луганске и Донецке прогремели взрывы

В четверг, 8 июня, мощные взрывы прогремели в оккупированных Донецке и Луганске. Над городами заметили дым.

Так, в Луганске российские паблики сообщают о взрывах в микрорайоне "Городок" и выкладывают видео с места происшествия.

 

Еще немного кадров из Луганска. Судя по информации из соцсетей, по оккупантам в Луганске прилетели минимум 4 ракеты. Также сообщается, что в городе пропала мобильная связь.


Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Луганске "прилет" по военной базе россиян. В сети отмечают, что в городе слышны сирены "скорых" и пожарных машин.

Тем временем в оккупированном Донецке также слышали взрывы. После этого над городом появился дым. Так называемая "власть" заявляет о работе ПВО.


Ждем официальной информации

 

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