



В оккупированных Луганске и Донецке прогремели взрывы

В четверг, 8 июня, мощные взрывы прогремели в оккупированных Донецке и Луганске. Над городами заметили дым.



Так, в Луганске российские паблики сообщают о взрывах в микрорайоне "Городок" и выкладывают видео с места происшествия.







Еще немного кадров из Луганска. Судя по информации из соцсетей, по оккупантам в Луганске прилетели минимум 4 ракеты. Также сообщается, что в городе пропала мобильная связь.





Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Луганске "прилет" по военной базе россиян. В сети отмечают, что в городе слышны сирены "скорых" и пожарных машин.



Тем временем в оккупированном Донецке также слышали взрывы. После этого над городом появился дым. Так называемая "власть" заявляет о работе ПВО.





Ждем официальной информации



