



В оккупированном Крыму жалуются на атаки дронами

Так называемые власти временно оккупированного Крыма заявили об атаке полуострова дронами.



Как заявил руководитель оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов, что в ночь с 14 на 15 июня над полуостровом было обнаружено девять БПЛА. 6 из 9 беспилотных аппаратов сбиты силами ПВО, 3 заглушены и посажены средствами РЭБ.



"За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбиты силами ПВО, 3 заглушены и посажены средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбито стекла", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Надо сказать, что в последнее время оккупационные власти Крыма все чаще начали заявлять о работе ПВО и атаках дронов. На временно оккупированном полуострове увеличились случаи взрывов или стрельбы.

В частности, 13 июня слышали громкий взрыв в Кировском районе. А 11 июня из-за взрыва в Крыму был поврежден участок железнодорожного полотна.