



В оккупированном Крыму слышны "хлопки". "Власти" говорят - "утилизация"

Во вторник, 8 августа, во временно оккупированном Крыму снова слышны "хлопки". Крымские паблики пишут о громком взрыве, который прогремел в Джанкое. Также был якобы "прилет" в Октябрьском.



"В Джанкое был слышен громкий взрыв, также сообщают о "прилете" в Октябрьском. Информация требует подтверждения", - написал Telegram-канал "Крымский ветер", хотя власти говорят, что это просто "утилизация боеприпасов", о которой, как отмечает канал, никто не предупреждал.



В частности, советник назначенного РФ так называемого "главы" временно оккупированного Крыма Олег Крючков объяснил звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском "утилизацией боеприпасов".

