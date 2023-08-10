



В оккупированном Крыму по-прежнему тревожно: ночью раздавались взрывы

Ночью 10 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Россияне говорят о беспилотниках над Севастополем. По крайней мере, такое сообщение появилось в Telegram-канале Минобороны РФ.



Взрывы раздались в Сакском районе Крыма. Российские оккупационные власти заявили, что вблизи города Севастополь средствами противовоздушной обороны якобы были сбиты два беспилотника.



В Министерстве обороны РФ также сообщили, что 9 дронов якобы были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.



Как сообщал Mignews, 9 августа в Джанкойском районе раздались взрывы. Позже там зафиксировали активность российских вертолетов, направлявшихся в сторону Азовского моря. Дым был замечен и в Севастопольской бухте.