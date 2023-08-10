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В оккупированном Крыму по-прежнему тревожно: ночью раздавались взрывы
10.08.2023 07:55 Mignews | фото: иллюстративное

В оккупированном Крыму по-прежнему тревожно: ночью раздавались взрывы

Ночью 10 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Россияне говорят о беспилотниках над Севастополем. По крайней мере, такое сообщение появилось в Telegram-канале Минобороны РФ.

Взрывы раздались в Сакском районе Крыма. Российские оккупационные власти заявили, что вблизи города Севастополь средствами противовоздушной обороны якобы были сбиты два беспилотника. 

В Министерстве обороны РФ также сообщили, что 9 дронов якобы были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал Mignews, 9 августа в Джанкойском районе раздались взрывы. Позже там зафиксировали активность российских вертолетов, направлявшихся в сторону Азовского моря. Дым был замечен и в Севастопольской бухте.

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