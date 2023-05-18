В одном шаге от катастрофы: пассажир атаковал водителя автобуса №845
Водитель автобуса маршрута 845, следовавшего из Кирьят-Шмоны в Тель-Авив, подвергся нападению со стороны пассажира, который хотел выйти из автобуса в месте, где нет остановки. После нападения водитель был направлен на лечение.
После того, как пассажир получил от водителя объяснение, почему автобус не может быть остановлен в нужном ему месте, пассажир начал буйствовать в автобусе. Нападавший, запечатленный на камеру автобуса, сломал перегородку автобуса, которая должна отделять водителя от пассажиров, и яростно напал на водителя, пытаясь остановить автобус посреди дороги.
Водитель автобуса сначала защищался, а затем сумел вытолкнуть нападавшего из автобуса. Солдат, находившийся в автобусе, попытался остановить нападавшего, когда тот хотел взять его сумку, но затем пассажир снова взбунтовался и силой ворвался в автобус, борясь с солдатом, и снова начал бить водителя автобуса.
"Это не первый случай нападения на водителей автобусов за последние сутки", - отметила организация водителей автобусов из Национального Гистадрута в своем сообщении после нападения на водителя автобуса маршрута 845. "В этом месяце мы наблюдаем резкий рост числа нападений на водителей - на 17% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Водителям автобусов пора перестать быть грушей для битья Государства Израиль".