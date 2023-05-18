



В одном шаге от катастрофы: пассажир атаковал водителя автобуса №845



Водитель автобуса маршрута 845, следовавшего из Кирьят-Шмоны в Тель-Авив, подвергся нападению со стороны пассажира, который хотел выйти из автобуса в месте, где нет остановки. После нападения водитель был направлен на лечение.



עליה בהיקף אירועי תקיפות נהגים באוטובוסים בתחבורה הציבורית. אחה"צ הותקף נהג קו 845 מק.שמונה לת"א בידי אחד הנוסעים ונזקק לטיפול רפואי. בארגון נהגי האוטובוסים אומרים כי מספרם של אירועי התקיפה הזוי ובלתי נתפס pic.twitter.com/uUNm2xlgOQ — יאיר קראוס (@yair_kraus) May 17, 2023

После того, как пассажир получил от водителя объяснение, почему автобус не может быть остановлен в нужном ему месте, пассажир начал буйствовать в автобусе. Нападавший, запечатленный на камеру автобуса, сломал перегородку автобуса, которая должна отделять водителя от пассажиров, и яростно напал на водителя, пытаясь остановить автобус посреди дороги.Водитель автобуса сначала защищался, а затем сумел вытолкнуть нападавшего из автобуса. Солдат, находившийся в автобусе, попытался остановить нападавшего, когда тот хотел взять его сумку, но затем пассажир снова взбунтовался и силой ворвался в автобус, борясь с солдатом, и снова начал бить водителя автобуса."Это не первый случай нападения на водителей автобусов за последние сутки", - отметила организация водителей автобусов из Национального Гистадрута в своем сообщении после нападения на водителя автобуса маршрута 845. "В этом месяце мы наблюдаем резкий рост числа нападений на водителей - на 17% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Водителям автобусов пора перестать быть грушей для битья Государства Израиль".