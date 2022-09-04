



В очереди на прощание с Горбачевым задержали несколько человек - СМИ

Вчера в Москве во время церемонии прощания с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым прошли задержания.



В очереди на прощание с Горбачевым несколько человек были задержаны полицией, сообщает "ОВД Инфо".



Как утверждается, несколько человек задержали за антивоенные значки. Также был задержан человек, вступившийся за другого задержанного.



Кроме этого, по сведениям очевидцев, полицейские задержали пенсионерку, после того как услышали критику в свой адрес.



На тех, кто был задержан с антивоенной символикой, был составлен протокол о дискредитации армии РФ. Им грозит штраф. Остальных отпустили без составления протоколов.