



В нью-йоркском метро задушили нарушителя общественного порядка

Власти Нью-Йорка сообщили о смерти Джордана Нили в результате "удушающего захвата". Инцидент произошел в нью-йоркском метро. Полиция допросила и отпустила 24-летнего морского пехотинца США, задушившего пассажира.



"В рамках нашего тщательного текущего расследования мы рассмотрим отчет судебно-медицинской экспертизы, оценим все доступные видео- и фотоматериалы, определим и опросим как можно больше свидетелей, а также получим дополнительные медицинские заключения", — заявил представитель окружного прокурора Манхэттена Элвин Брэгг.



Инцидент произошел в понедельник днем ​​в поезде линии F в районе Сохо на Манхэттене.



В среду на платформе поезда рядом с местом его гибели прошел митинг в защиту Нили.



"Правосудие для Джордана Нили", — скандировала толпа, сообщает CBS.



На видео, снятом внештатным журналистом в поезде, видно, как бывший морской пехотинец в течение двух минут и 55 секунд держит за шею 30-летнего мужчину, который, как говорят очевидцы, вел себя неадекватно.



Два других человека в это время связывают руки Нили. Позже все трое отпустили мужчину, который остался неподвижно лежащить на полу.



Источники в полиции сообщили журналистам, что погибший мужчина бросал мусор и кричал на пассажиров. По сообщениям американских СМИ, Нили выдавал себя за Майкла Джексона и жил на улице.



Хуан Альберто Васкес, внештатный журналист, снявший инцидент, рассказал New York Times, что покойный нарушал общественный порядок в поезде до того, как его схватили.



"У меня нет еды, у меня нет питья, я сыт по горло. Я не против попасть в тюрьму и получить пожизненное в тюрьме. Я готов даже умереть", — кричал мужчина, по словам Васкеса.



Он добавил, что пассажир вел себя агрессивно, но ни на кого не нападал.



Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул назвала видео "глубоко тревожным и вызывающим у людей сильный страх".



Она сказала, что штат будет работать с городом, чтобы определить, являются ли бездомность и ограниченный доступ к услугам по охране психического здоровья "существующими здесь факторами".



Мэрия также опубликовала заявление, в котором говорится, что, несмотря на множество неизвестных факторов, "мы знаем, что здесь имели место серьезные проблемы с психическим здоровьем".

