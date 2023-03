В Нью-Йорке перед консульством России написали "Нет войне"

В Нью-Йорке США активист написал "Нет войне" перед консульством России. Он заявил, что провел акцию по случаю годовщины убийства российского оппозиционера Бориса Немцова.



Соответствующее видео попало в сеть. На кадрах ролика видно, как мужчина наносит антивоенную надпись голубой краской у входа в здание в Верхнем Ист-Сайд.



Сотрудники дипломатического ведомства попытались смыть его, но сделать это быстро у них не получилось. Более того, они агрессивно реагировали на прохожих, а один из сотрудников консульства оскорбил активиста.





An activist painted a sign 'No to war' in front of the Russian Consulate General in NY. It was later attempted to be removed by its employees. The activist explained that his action was related to the anniversary of the assassination of Russian political activist Boris Nemtsov pic.twitter.com/kgN9Tb1szW