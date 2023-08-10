



В Нью-Йорке на пляже акула напала на украинку

В Нью-Йорке на пляже Рокавей впервые за многие годы зарегистрировали нападение акулы. Об этом сообщила газета The New York Times.



Отмечается, что пострадала 65-летняя Татьяна Колтунюк. Позже представитель МИД Олег Николенко подтвердил ВВС Украина, что она - украинка.



"Украинское гражданство пострадавшей подтверждено. Консулы обратились в больницу, чтобы получить информацию о ее состоянии сейчас, также устанавливают связь с родными украинки", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.



Инцидент произошел вечером 7 августа. Акула укусила женщину за левую ногу, когда она плавала. Спасатели услышали крики о помощи и вытащили пострадавшую из воды.



Ей оказали первую медицинскую помощь, а затем доставили в больницу. По данным местных властей, Колтунюк находится в тяжелом, но стабильном состоянии и имеет глубокую рану на бедре.



По данным Global Shark Attack File, произошедшее стало первым подтвержденным нападением акулы в Нью-Йорке с 1950-х годов.