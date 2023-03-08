



В Нью-йорке харедим обвиняется в сексуальном насилии над сыновьями

В среду отцу-харедим из Хьюстона, штат Техас, было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах к нескольким из его девяти приемных сыновей.



Подозреваемый, 38-летний Хаим Ниссим Коэн из Бруклина, штат Нью-Йорк, предстал перед судом 24 февраля после того, как в течение 24 часов ему было предъявлено восемь новых обвинений, сообщает местный источник новостей ABC13.



Коэн создал успешный аккаунт в TikTok с более чем 200 000 подписчиков, создавая контент о своей жизни хасидского отца-одиночки девяти детей. Он часто показывал в своих видеороликах кадры своих детей в возрасте от 8 до 18 лет. У него также есть трое детей старше 18 лет.



В начале февраля ему было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над его 17-летним сыном. Это обвинение было предъявлено, когда он уже ожидал суда за сексуальное насилие над 16-летним студентом по обмену в 2019 году, сообщает Houston Chronicle.



Арест Коэна произошел после того, как подросток анонимно позвонил в подкаст, представившись 17-летним сыном Коэна, и объяснил, как он и его братья подверглись насилию Он также сообщил, что Служба защиты детей (CPS) восемь раз проводила расследование в их доме и не предприняла никаких действий. “Они так и не смогли нас спасти”, — сказал он.



17-летний подросток сказал, что подвергался сексуальному насилию с 11 лет — всего через две недели после того, как его усыновили, — и утверждал, что многие из его братьев тоже подвергались насилию.



Подкаст попал в поле зрения следователя CPS, который уведомил полицейское управление Хьюстона.



В настоящее время Коэна обвиняют по 12 пунктам в сексуальном насилии. В самом обвинительном заключении также говорилось, что он часами держал детей взаперти в комнате и освобождал их только ближе к вечеру и что он принуждал их к половым актам. Один из пострадавших, 16 лет, сказал, что Коэн угрожал ему распылить на него перцовый баллончик, если он откажется делать то, что ему сказали.



Сейчас 6 из 9 мальчиков переданы в другую приемную семью.



Согласно ABC13, поскольку в общей сложности семь истцов утверждают, что он жестоко обращался с ними, Коэн останется в тюрьме без залога до следующего суда.





