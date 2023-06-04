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пожар
04.06.2023 19:51 Наталья Богинская

В Новосибирске загорелась кровля больницы: Эвакуировано более 100 человек

В Советском районе Новосибирска загорелась кровля Центральной клинической больницы. Об этом сообщили в местном МЧС.

Спасатели совместно с администрацией здания эвакуировали из него 130 человек, 100 из которых — пациенты. Информации о пострадавших пока не поступало.

К тушению привлечены более 100 человек личного состава и 33 единицы техники, на месте развернули штаб. К 13:18 по мск открытое горение на площади 1,8 тысяч квадратных метров удалось ликвидировать.

Основной версией причины возгорания экстренные службы называют короткое замыкание, пишет ТАСС. Пострадавших в результате пожара нет.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области агентству сообщили, что по факту возгорания в больнице началась проверка.

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