



В Новосибирске партизаны сожгли самолет Су-24

Движение партизан продолжает свою борьбу с агрессорами не только на оккупированной территории Украины, но и внутри России. В понедельник, 8 мая, неизвестные лица совершили акт саботажа, подожгли и уничтожили бомбардировщик противника Су-24. Соответсвующее видео опубликовали в соцсетях Легиона "Свобода России".



В Новосибирске на территории авиационного завода "Сухой" партизанскими силами был уничтожен российский Су-24.



Примечательно, что самолет находился на площадке авиационной техники, где проводятся работы по ремонту и модернизации, но в результате саботажа он полностью сгорел, так что ремонт уже не потребуется.



В легионе "Свобода России" также отметили, что захватчики хотели "праздника", так его и получили.



"Мы сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом", – подчеркнули партизаны.



