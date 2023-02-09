



В Новосибирске из-за взрыва обрушились два подъезда в доме: жертвы и раненые

В четверг, 9 февраля, в российском Новосибирске в результате взрыва бытового газа обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома.



Об этом сообщает ВВС со ссылкой на экстренные службы и министерство здравоохранения РФ.



По последним данным, в результате происшествия восемь человек погибли, в том числе двухлетний ребенок. В свою очередь, ранения получили 17 жильцов.



"Из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого произошло частичное обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома", - сообщает Следственный комитет РФ.



В результате взрыва и последовавшего обрушения вспыхнул пожар, площадь которого оценили в 300 квадратных метров. Уточняется, что в каждом из четырех подъездов дома было расположено по 15 квартир.



По данным СК РФ, были задержаны двое жителей Омской области по подозрению в том, что они, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. Расследование продолжается.

