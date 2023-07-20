



В Новой Зеландии произошла стрельба за пару часов до начала ЧМ по футболу

В центре новозеландского города Окленд произошла смертельная стрельба всего за несколько часов до открытия Чемпионата мира по футболу среди женщин, сообщает CNN .



Премьер-министр Новой Зеландии Крис Гипкинс подтвердил гибель трех человек, включая стрелка, и еще несколько человек получили ранения.



По его словам, службы экстренной помощи прибыли в центральный деловой район города сразу после 7 утра по местному времени после сообщения о том, что мужчина, вооруженный насосным ружьем, открыл огонь на строительной площадке.



Глава полиции Новой Зеландии Эндрю Костер заявил, что одного офицера застрелили, когда он пытался нейтрализовать нападающего, а четверо гражданских лиц получили "средние и тяжелые ранения".



Полиция Новой Зеландии также заявила, что стрельба не представляет угрозы национальной безопасности, поскольку официальные лица подтвердили, что церемония открытия Чемпионата мира по футболу среди женщин и первая игра состоятся по плану.





