



В Новой Зеландии китаец с топором напал на посетителей ресторана: 4 пострадавших

Мужчина с топором напал на три соседних китайских ресторана в Окленде. Полиция не назвала мотив нападения, но сообщила, что мужчина задержан, пишет DW.



Мужчина, вооруженный топором, совершил налет на три соседних китайских ресторана в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде , ранив четырех человек, прежде чем был арестован полицией.



24-летнего мужчину задержали и обвинили в нанесении телесных повреждений.



Обвиняемый, гражданин Китая, предстал перед судом рано утром во вторник. Ему помогал переводчик китайского языка, и от него не требовалось подавать заявление о признании вины.



В полиции заявили, что ожидаются дальнейшие обвинения, но не назвали мотив нападения. Командир Восточного округа Вайтемата Стефан Сагар заявил, что нет никаких доказательств того, что это нападение было совершено на расовой почве.



Предполагается, что мужчина действовал в одиночку.



Тем временем полиция усилила свое присутствие в районе атакованных ресторанов.



“Мы признаем, насколько пугающим был этот инцидент для участников и для общества в целом, и мы обеспечиваем поддержку как жертвам, так и их друзьям и семьям”, — говорится в заявлении Сагара.



По сообщениям местных СМИ, преступник зашел в три разных ресторана на улице, где расположено множество недорогих китайских заведений.



Один посетитель рассказал New Zealand Herald, как на его друга напали, когда они обедали в одном из ресторанов.



“Я был в шоке. Когда я понял, что происходит, он попытался нацелиться на меня”, — сказал мужчина. Свидетель добавил, что заблокировал топор рукой, когда понял, что нападавший целился и в его собственную голову.



Посетитель сказал, что китаец выгнал посетителей из ресторана, прежде чем отправиться в другой ресторан.



Трое пострадавших находятся в больнице в стабильном состоянии, четвертый выписан.



