



В Новой Москве сбили еще два беспилотника

Система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах.



"Еще два БПЛА сбиты системой ПВО в Новой Москве, в районе деревни Кривошеево, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, всего в Московском регионе утром во вторник сбили пять дронов. Ранее два БПЛА ликвидировали в районе поселка Валуево, они упали в чистом поле, еще один — в районе Кубинки.



Ранее об атаке украинских дронов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.