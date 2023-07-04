Новости » Происшествия
В Новой Москве сбили еще два беспилотника
04.07.2023 10:22 Аркадий Бочаровский

В Новой Москве сбили еще два беспилотника

Система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Еще два БПЛА сбиты системой ПВО в Новой Москве, в районе деревни Кривошеево, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Таким образом, всего в Московском регионе утром во вторник сбили пять дронов. Ранее два БПЛА ликвидировали в районе поселка Валуево, они упали в чистом поле, еще один — в районе Кубинки.

Ранее об атаке украинских дронов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru