



В новогоднюю ночь в Дюссельдорфе жестоко убили израильтянку



Моран Кайзер, 39-летняя гражданка Израиля, была жестоко убита в канун Нового года в Дюссельдорфе, Германия.



Израильтянка, мать 6-летней девочки, была зарезана в субботу около 21:30, предположительно 33-летним мужчиной, с которым она встречалась.



Убийство произошло в здании, где живут люди, проходящие реабилитацию для наркозависимых. Соседи вызвали полицию, и бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть Кайзер на месте.



Подозреваемый в убийстве был задержан полицией на месте преступления, была создана следственная группа, обстоятельства убийства до конца не ясны.



Кайзер раньше жила в Кармиэле, а в последние годы жила в Дюссельдорфе - там же живут ее мать и одна из сестер. Сестра рассказала, что Кайзер не работала и училась в университете.



