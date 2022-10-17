В Норвегии схватили россиян, снимавших секретные объекты
Норвежская полиция арестовала шестерых граждан России.
Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, это произошло на прошлой неделе.
Четверых задержали по подозрению в незаконной съемке секретных объектов.
За несколько дней до этого были арестованы еще двое, предположительно, владеющие беспилотниками.
Норвегия усилила меры безопасности после того, как рядом с ее нефтегазовой инфраструктурой был замечен ряд беспилотников, а также в после утечек на "Северном потоке".