



В Норвегии схватили россиян, снимавших секретные объекты

Норвежская полиция арестовала шестерых граждан России.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, это произошло на прошлой неделе.

Четверых задержали по подозрению в незаконной съемке секретных объектов.

За несколько дней до этого были арестованы еще двое, предположительно, владеющие беспилотниками.

Норвегия усилила меры безопасности после того, как рядом с ее нефтегазовой инфраструктурой был замечен ряд беспилотников, а также в после утечек на "Северном потоке".