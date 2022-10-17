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В Норвегии схватили россиян, снимавших секретные объекты
17.10.2022 15:47 Алина Груднева

В Норвегии схватили россиян, снимавших секретные объекты

Норвежская полиция арестовала шестерых граждан России.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
По данным издания, это произошло на прошлой неделе.
 
Четверых задержали по подозрению в незаконной съемке секретных объектов.
 
За несколько дней до этого были арестованы еще двое, предположительно, владеющие беспилотниками.
 
Норвегия усилила меры безопасности после того, как рядом с ее нефтегазовой инфраструктурой был замечен ряд беспилотников, а также в после утечек на "Северном потоке".

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