Новости » Происшествия
В ночном клубе "Драма" в Тель-Авиве провели обыски: что известно
17.02.2023 14:20 Алина Груднева

В ночном клубе "Драма" в Тель-Авиве провели обыски: что известно

В ночь на 17 февраля полиция провела обыск в ночном клубе "Драма" в Тель-Авиве.

Такие меры были приняты по подозрению в том, что в заведении велась противоправная деятельность по торговле наркотиками.

По данным Walla, пока велись обыски, правоохранители выявили ряд недостатков в сфере санитарии и трудоустройства. 

В частности, в клубе работал нелегал из Шхема. Его арестовали. Владельца ночного развлекательного заведения в связи с нарушением правил трудоустройства тоже задержали.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы