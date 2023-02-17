



В ночном клубе "Драма" в Тель-Авиве провели обыски: что известно

В ночь на 17 февраля полиция провела обыск в ночном клубе "Драма" в Тель-Авиве.



Такие меры были приняты по подозрению в том, что в заведении велась противоправная деятельность по торговле наркотиками.



По данным Walla, пока велись обыски, правоохранители выявили ряд недостатков в сфере санитарии и трудоустройства.



В частности, в клубе работал нелегал из Шхема. Его арестовали. Владельца ночного развлекательного заведения в связи с нарушением правил трудоустройства тоже задержали.

