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В ночной перестрелке в Лоде убит один израильтянин, восемь – ранены
14.04.2023 08:40 Наталья Богинская

В ночной перестрелке в Лоде убит один израильтянин, восемь – ранены

Ночью в Лоде вспыхнула перестрелка, в результате которой погиб  у входа в свой дом 25-летний Хамза Абу Ганем и ранены восемь человек, в том числе четверо детей, сообщили ивритские СМИ в пятницу утром.

Пострадавший был тяжело ранен, парамедики эвакуировали его в медицинский центр “Шамир” в Беэр-Яакове, где он скончался от полученных травм.

Первоначальное расследование показало, что  Хамза Абу Ганем молился в мечети в Лоде и был застрелен после того, как вернулся домой из мечети. Это произошло через восемь часов после перестрелки между двумя известными криминальными кланами Лода, в результате которой восемь человек получили ранения, в том числе четверо детей, сообщает "Галей ЦАХАЛ".
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Инцидент произошел на территории преступного клана Зейтун.

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