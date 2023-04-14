



В ночной перестрелке в Лоде убит один израильтянин, восемь – ранены

Ночью в Лоде вспыхнула перестрелка, в результате которой погиб у входа в свой дом 25-летний Хамза Абу Ганем и ранены восемь человек, в том числе четверо детей, сообщили ивритские СМИ в пятницу утром.



Пострадавший был тяжело ранен, парамедики эвакуировали его в медицинский центр “Шамир” в Беэр-Яакове, где он скончался от полученных травм.



Первоначальное расследование показало, что Хамза Абу Ганем молился в мечети в Лоде и был застрелен после того, как вернулся домой из мечети. Это произошло через восемь часов после перестрелки между двумя известными криминальными кланами Лода, в результате которой восемь человек получили ранения, в том числе четверо детей, сообщает "Галей ЦАХАЛ".

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Инцидент произошел на территории преступного клана Зейтун.