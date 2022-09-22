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В Нижнем Новгороде пытались поджечь военкомат
22.09.2022 17:05 Ольга Белозерова

В Нижнем Новгороде пытались поджечь военкомат

После объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России начались попытки поджогов военкоматов. Один из таких инцидентов произошел в Нижнем Новгороде. 

Попытка поджога произошла вчера вечером. Неизвестный подошел к зданию призывного пункта №2, разбил окно и бросил туда бутылку с зажигательной смесью, сообщает BAZA.

Однако, как оказалось, это был кабинет стоматологии. Там произошел пожар, который был быстро потушен.

Как сообщается, поджигателя ищут. 

 

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