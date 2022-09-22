В Нижнем Новгороде пытались поджечь военкомат
После объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России начались попытки поджогов военкоматов. Один из таких инцидентов произошел в Нижнем Новгороде.
Попытка поджога произошла вчера вечером. Неизвестный подошел к зданию призывного пункта №2, разбил окно и бросил туда бутылку с зажигательной смесью, сообщает BAZA.
Однако, как оказалось, это был кабинет стоматологии. Там произошел пожар, который был быстро потушен.
Как сообщается, поджигателя ищут.