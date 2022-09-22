



В Нижнем Новгороде пытались поджечь военкомат

После объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России начались попытки поджогов военкоматов. Один из таких инцидентов произошел в Нижнем Новгороде.



Попытка поджога произошла вчера вечером. Неизвестный подошел к зданию призывного пункта №2, разбил окно и бросил туда бутылку с зажигательной смесью, сообщает BAZA.



Однако, как оказалось, это был кабинет стоматологии. Там произошел пожар, который был быстро потушен.



Как сообщается, поджигателя ищут.



