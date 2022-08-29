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В Нижней Галилее невесту арестовали на собственной свадьбе
29.08.2022 12:14 Алина Груднева

В Нижней Галилее невесту арестовали на собственной свадьбе

Полиция задержала невесту на ее же свадьбе в городе Арраба в Нижней Галилее.

 
В воскресенье правоохранители прибыли на церемонию, чтобы арестовать ее жениха, который так и не явился на торжественное событие.
 
На кадрах с места происшествия видно, как женщину сопровождают в свадебном платье в машину.
 
По данным полиции, жених подозревается в незаконном хранении оружия. Он нарушил запретительный судебный приказ.
 
Невеста и еще несколько человек подозревались в том, что они помогли жениху сбежать с мероприятия.
 
"Они испортили самый счастливый день в моей жизни. Что касается подозрений, я не знаю, о чем они говорят", — сказала невеста 12 каналу.

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