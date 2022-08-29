В Нижней Галилее невесту арестовали на собственной свадьбе
Полиция задержала невесту на ее же свадьбе в городе Арраба в Нижней Галилее.
В воскресенье правоохранители прибыли на церемонию, чтобы арестовать ее жениха, который так и не явился на торжественное событие.
На кадрах с места происшествия видно, как женщину сопровождают в свадебном платье в машину.
По данным полиции, жених подозревается в незаконном хранении оружия. Он нарушил запретительный судебный приказ.
Невеста и еще несколько человек подозревались в том, что они помогли жениху сбежать с мероприятия.
"Они испортили самый счастливый день в моей жизни. Что касается подозрений, я не знаю, о чем они говорят", — сказала невеста 12 каналу.
המשטרה עצרה כלה לאחר שהחתן הפר לדבריה צו הרחקה מעראבה ונמלט עם הגעתם; "הרסו לה את הלילה ולקחו אותה כבת ערובה", התלוננו בני המשפחה. בעקבות מעצר הכלה ע"י משטרת משגב וכוחות מיוחדים, ארעו עימותים והשוטרים השתמשו ברימוני הלם וגז מדמיע. pic.twitter.com/8J5Hf3XfSn— Yasser Okbi (@OkbiYasser) August 28, 2022