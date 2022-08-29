



В Нижней Галилее невесту арестовали на собственной свадьбе

Полиция задержала невесту на ее же свадьбе в городе Арраба в Нижней Галилее.

В воскресенье правоохранители прибыли на церемонию, чтобы арестовать ее жениха, который так и не явился на торжественное событие.

На кадрах с места происшествия видно, как женщину сопровождают в свадебном платье в машину.

По данным полиции, жених подозревается в незаконном хранении оружия. Он нарушил запретительный судебный приказ.

Невеста и еще несколько человек подозревались в том, что они помогли жениху сбежать с мероприятия.

"Они испортили самый счастливый день в моей жизни. Что касается подозрений, я не знаю, о чем они говорят", — сказала невеста 12 каналу.