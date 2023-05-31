



В Нижней Галилее грузовик столкнулся с автобусом: погибла женщина

В среду, 31 мая, в Нижней Галилее столкнулись автобус и грузовик.



В результате аварии, 25-летняя женщина погибла на месте, еще трое получили ранения.



Одна пострадавшая, женщина в возрасте 27 лет, была доставлена в больницу Пория в Тверии в состоянии средней степени тяжести.



"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели молодую женщину в возрасте около 25 лет, лежащую внутри автобуса без пульса и дыхания. У нее были мультисистемные повреждения. Мы провели медицинские тесты, и, к сожалению, нам пришлось констатировать ее смерть", - сообщили в MАDA.



По словам медиков, еще одна из пассажиров была зажата в автобусе. После проведения спасательной операции, ее удалось извлечь.



"Мы эвакуировали ее в больницу в состоянии средней тяжести. Еще двое пассажиров получили легкие ранения и были также доставлены в больницу для дальнейшего лечения", - добавили медики.