



В Нигерии обнаружили моряков, похищенных пиратами с датского судна

В Нигерии нашли моряков, похищенных в марте с датского танкера Monjasa Reformer. Об этом пишет Trade Winds.



Владелец корабля 28 марта сообщил, что пятеро вооруженных людей атаковали танкер Monjasa Reformer под флагом Либерии в 200 км западнее порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго. На борту находились 16 членов экипажа.



Через три дня пираты покинули датское судно и забрали с собой некоторых членов экипажа . Сколько именно моряков исчезло, не сообщалось. Впоследствии французский корабль нашел Monjasa Reformer возле Сан-Томе и Принсипи. Из него спасли десять моряков. Еще шестерых членов экипажа, похищенных из танкера, обнаружили в Нигерии.



По словам исполнительного директора Monjasa Андерса Остергаарда, освобожденные моряки были “относительно” здоровы после пяти недель в плену.

“Все они прошли медицинское обследование и сейчас их репатриируют в родные страны, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями”, – сказал Остергаард.