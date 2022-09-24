



В Нидерландах предотвращено покушение на бельгийского министра

В ночь с пятницы на субботу трое граждан Нидерландов были арестованы в Гааге из-за вероятной подготовки нападения на министра юстиции Бельгии Винсента Ван Квикенборна. Прокуратура Нидерландов сообщает, что мужчинам 20, 29 и 48 лет.



По данным прокуратуры, в течение прошлой недели стало понятно, что вокруг министра существует "серьезная угроза". В связи с этим троица была арестована. Бельгия обратилась с просьбой выдать их.



По сообщениям ряда бельгийских СМИ, возле дома министра в Кортрейке был обнаружен автомобиль с голландскими номерами. Утверждается, что в нем, среди прочего, были найдены автоматы Калашникова. В Instagram Ван Квикенборн заявил, что угроза исходит от "организованной преступности".



Портал VRT на основе анонимных источников сообщает, что угроза исходит от наркомафии, которая, вероятно планирует похищение министра.



Меры безопасности вокруг министра были усилены и Ван Квикенборн не будет участвовать в запланированных мероприятиях в ближайшие дни.



Ван Квикенборн занимает должность министра юстиции с 2020 года. За время его правления с марта прошлого года сотни людей были арестованы в связи с операцией "Граница".



Министр говорит, что его не остановит угроза: "Позвольте мне быть откровенным: люди, которые стоят за этим, достигают противоположного тому, к чему они стремятся. Это укрепляет мое убеждение, что мы должны продолжать бороться".



Кроме должности министра юстиции, Ван Квикенборн также является вице-премьер-министром.