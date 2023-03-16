



В Нидерландах мужчину осудили за снятие презерватива без согласия партнерши

Окружной суд Дордрехта в Нидерландах признал мужчину виновным в том, что снял презерватив без согласия партнерши. Об этом пишет Associated Press.

По обвинению в изнасиловании его оправдали, поскольку суд принял, что секс происходил по взаимному согласию.



“Своими действиями подозреваемый заставил потерпевшую допустить с ним незащищенную половую связь. Этим он ограничил ее личную свободу и злоупотребил доверием, которое она к нему проявила”, – говорится в заявлении суда.



28-летний житель Роттердама получил три месяца условно и обязательства выплатить своей жертве тысячу евро компенсации.



В 2018 году в Берлине суд признал мужчину виновным в сексуальном насилии и приговорил его к восьми месяцам условно за тайное снятие презерватива во время секса, а также обязал его выплатить пострадавшему 3 100 евро.



В 2021 году Калифорния стала первым штатом США, запретившим до завершения полового акта снимать презерватив.

