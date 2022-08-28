Новости » Происшествия
В Нидерландах грузовик въехал в толпу: погибли шесть человек
28.08.2022 15:16 Ольга Белозерова

В Нидерландах грузовик въехал в толпу: погибли шесть человек

В Нидерландах грузовик въехал в толпу людей, в результате чего погибли 6 человек, еще 7 - пострадали.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Полиция не раскрывает имен погибших. По данным прессы, трое из них - члены одной семьи. 

Как сообщает издание NOS, грузовик съехал с насыпи и "влетел" в группу людей, которые жарили барбекю. Машина остановилась только тогда, когда врезалась в стену. По предварительной оценке, это несчастный случай, а не теракт. 

За рулем находился 46-летний испанец. Он находится в шоке от трагедии.

Полиция расследует обстоятельства аварии и причины, по которым грузовик съехал с насыпи. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы