



В Нидерландах грузовик въехал в толпу: погибли шесть человек

В Нидерландах грузовик въехал в толпу людей, в результате чего погибли 6 человек, еще 7 - пострадали.



Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Полиция не раскрывает имен погибших. По данным прессы, трое из них - члены одной семьи.



Как сообщает издание NOS, грузовик съехал с насыпи и "влетел" в группу людей, которые жарили барбекю. Машина остановилась только тогда, когда врезалась в стену. По предварительной оценке, это несчастный случай, а не теракт.



За рулем находился 46-летний испанец. Он находится в шоке от трагедии.



Полиция расследует обстоятельства аварии и причины, по которым грузовик съехал с насыпи.



