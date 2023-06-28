



В Нидерландах двое арестованных за сбор денег для ХАМАСа

В Нидерландах арестовали мужчину и его дочь за сбор денег для ХАМАСа.



Об этом объявила Голландская прокуратура.



Уточняется, что арестованы 55-летний мужчина и 25-летняя женщина из города Лейдсендам. Их подозревают в отправке около 5,5 млн евро организации, связанной с ХАМАСом, которую в Нидерландах признали террористической.



Также их подозревают в членстве в организации, целью которой является финансовая поддержка ХАМАСа. В ходе обыска в их доме обнаружили крупные суммы наличными. Кроме того, у них был банковский счет на 750 тысяч евро.



"Расследование начато в ответ на сообщения о необычных транзакциях и из-за статей в газетах о сборе средств в Европе для ХАМАСа. Официального присутствия ХАМАСа в Нидерландах нет. Тем не менее, в Нидерландах есть несколько пропалестинских организаций, которые являются важным звеном в международной сети, собирающей деньги для ХАМАС", - сказано в заявлении.



Имена арестованных не раскрываются, однако произраильская организация CIDI сообщила, что речь, вероятно, идет об Амине Абу Рашеде и его дочери Исраа. Израиль объявил Рашеда в 2013 году террористом и членом ХАМАСа.

