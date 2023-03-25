



В Нидерландах барсуки остановили движение поездов

В Нидерландах остановлено движение сразу по нескольким железнодорожным маршрутам из-за барсуков, прорывших норы под железнодорожными путями.

Отменили поезда на севере и юге страны, некоторые из них минимум на неделю. Дорогу между городами Дэн-Бош и Бокстель закрыли после того, как туннели обнаружили непосредственно под путями, передает BBC.



Официальные лица заявили, что еще неизвестно, как долго придется решать эту проблему, поскольку барсуки находятся под охраной государства, поэтому прежде чем начинать ремонт ж/д полотна, необходимо получить разрешение от власти.



Джон Воппен, генеральный директор ProRail – компании, обслуживающей железные дороги страны – сообщил, что из-за барсуков движение останавливается уже второй раз за неделю. По его мнению, на решение этой проблемы может уйти много времени, поскольку машинистам нужно разрешение на перемещение животных или вмешательство в их среду.



Проведенная проверка показала, что барсуки копали гораздо активнее обычного, вследствие чего пути могут просесть и поставить под угрозу безопасность железнодорожного движения, сообщил глава компании ProRail. Маршрут Дэн Бош-Бокстель-Эйндховен является важной артерией, соединяющей север и юг, и пассажирские и грузовые поезда на линии остановили по меньшей мере до следующего вторника. Железнодорожники планируют насыпать песчаные горки там, где барсуки смогут вырыть себе норы.