



В Нидерландах 20 человек попали в больницу из-за фейерверков

По состоянию на 1 января в Роттердамской офтальмологической клинике было зарегистрировано 20 человек с глазными травмами в результате запуска фейерверков, шестеро из них получили серьезные ранения, сообщили медики.



Большинство из поступивших в новогоднюю ночь пациентов пострадали от декоративных фейерверков, опасность которых они недооценили.

Один из пострадавших навсегда ослеп на один глаз, а еще шестеро имеют необратимые травмы.



Травмы получили не только люди, которые запускали салюты, но и просто случайные прохожие. Причиной стал сильный ветер, поднявшийся в новогоднюю ночь. Один из пострадавших был ранен, когда он находился на расстоянии 25 метров от места запуска фейерверка.

