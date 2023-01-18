



В Нетивоте конфискованы 18 ведер наркотических жевательных мишек

Полиция объявила 18 января о том, что арестовала 37-летнего мужчину, жителя Нетивота, после того, как во время обыска в его доме было обнаружено 260 кг "наркотических мишек" - жевательных резинок, которых обмакнули в активное вещество растения каннабис. У полицейских возникли подозрения после того, как они прибыли на склад у дома и обнаружили 18 ведер со средним весом около 15 кг каждое, наполненных “жвачками”.



Подозреваемый был арестован, и в ходе следствия, после экспертизы мишек в нарколаборатории полиции Израиля в, выяснилось, что мишки на самом деле являются жевательной резинкой, которую обмакнули в активный ингредиент каннабиса. Сегодня подозреваемый предстанет перед судом, после того как полиция попросила продлить срок его содержания под стражей.