



В Нетивот взорвали гангстера из банды Бени Шломо



В Нетивот взорвали гангстера из банды Бени Шломо





Дорон Ифрах, связанный с группой недавно убитого преступника Бней Шломо, был ранен в живот после взрыва, произошедшего в его машине.



Сначала полиция полагала, что речь идет о неисправности его автомобиля, но в ходе расследования вскоре выяснилось, что это был криминальный инцидент, и, очевидно, часть продолжающейся борьбы банд на юге страны.



Около половины восьмого утра, во время поездки Ифраха в автомобиле, задняя часть машины взорвалась от заложенного в ней небольшого взрывного устройства. Все произошло в самом центре жилого квартала, когда дети и прохожие еще гуляют по тротуарам на улице Шалом Данино в Нетивоте.



Всего полгода назад Ифрах был арестован по подозрению в принадлежности к звену, пытавшемуся устранить Йосси Дайана, брата Чико Дайана, одного из самых близких людей к крминальному боссуу Шалому Домрани.



Сначала полиция полагала, что это была неисправность в гибридной системе автомобиля, но после проверки саперов и осознания того, что если бы это был случай, вызванный батареями, произошло бы короткое замыкание, которое сначала вызвало бы дым, а затем пожар, стало ясно, что это криминальный инцидент.

